Ja Morant imita Chris Paul: la reazione del leader dei Suns

Nella partita dai Grizzlies a Chicago, Ja Morant ha realizzato 46 punti e il nuovo massimo in carriera, regalndo anche una giocata col palleggio “rubata” a Chris Paul, come sottolineato dall’All-Star di Memphis sui social.

Il leader dei Suns non se l’è presa affatto, anzi ha elogiato Ja Morant per la prodezza. Cosa ha motivato il campioncino dei Grizzlies? Non Chris paul però: “Ho visto il video di Michael Jordan che hanno mostrato durante il timeout. Mi ha dato la carica [sorride ndr.]”.

