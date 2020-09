Jallow nuovo arrivo a Vicenza

Il LR Vicenza si è nuovamente mosso sul mercato: il club veneto, neopromosso nella serie cadetta, ha annunciato di avere acquistato dalla Salernitana Lamin Jallow.

Attaccante classe ’95, nelle ultime due stagioni alla Salernitana in Serie B il gambiano ha registrato 55 presenze in campionato, siglando 11 reti e fornendo 4 assist. In precedenza per lui 50 presenze in Serie B con le maglie di Cesena e Trapani e 14 reti segnate.

Nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia del Cittadella, conquistando la promozione in Serie B. Con i biancorossi Jallow ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023.

OMNISPORT | 30-09-2020 14:04