Playoff serie C, sorteggio fase nazionale: tutti gli accoppiamenti, spiccano Juve-Casertana e Taranto-Vicenza

Le mani di Felice Evacuo, bomber storico della categoria, hanno deciso le sorti di tutte le squadre impegnate per conquistare un posto in B

Finita la regular season e ultimata la prima fase dei playoff di serie C è il momento del primo turno della fase nazionale. Il compito di sorteggiare gli accoppiamenti dei playoff di Serie C è stato affidato a Felice Evacuo: miglior bomber di sempre della categoria. Entriamo ora nella fase decisiva, con l’ingresso delle terze classificate di ogni campionato. Il programma prevede andata il 14 maggio e ritorno fissato invece per il 18. In caso di pareggio nelle due partite passerà la miglior classificata nella stagione regolare (dunque le 5 teste di serie), senza supplementari e rigori. Scopriamo tutti gli accoppiamenti.

Gli accoppiamenti dei playoff

Perugia-Carrarese

Taranto-Vicenza

Benevento-Triestina

Juventus NextGen-Casertana

Atalanta Under 23-Catania

Il dettaglio sui sorteggi

Il Perugia ha eliminato il Rimini e dovrà quindi vedersela con la Carrarese, la migliore terza dei tre gironi. Per quanto riguarda il Taranto, dopo aver messo ko il Picerno, la doppia sfida sarà con il Vicenza arrivato terzo nel gruppo A e reduce da 16 risultati utili consecutivi. Benevento-Triestina con i rossoalabardati che hanno estromesso il Giana Erminio. Sorteggio non semplice per la Next Gen della Juventus, impegnata contro la Casertana che è la migliore delle qualificate dal secondo turno fase a gironi. Chiudiamo, infine, con l’Atalanta Under 23 alla quale è capitato il Catania. Gli etnei sono partiti dal primo turno nazionale grazie al trionfo nella Coppa Italia di Serie C.

Gli ottavi di finale decreteranno le cinque squadre che accederanno ai quarti. Quest’ultime troveranno le già qualificate, teste di serie, che hanno chiuso il campionato al secondo posto: Padova, Torres e Avellino