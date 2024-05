Serie C, Playoff, raffica di pareggi: Atalanta, Casertana, Taranto, passano le squadre di casa

I risultati della seconda fase del primo turno dei playoff di Serie C, con cinque match su sei finiti in parità: avanzano quindi le squadre padrone di casa, come l'Atalanta U23, il Perugia o la Casertana

Si è disputata oggi la seconda fase del primo turno dei play-off di Serie C, con sei partite che hanno visto incrociarsi le squadre che hanno disputato la prima fase del girone contro le quarte classificate dei gironi, nel format di partite secche di 90 minuti senza supplementari né rigori.

Serie C, playoff: primi tempi, risultati parziali in parità

Cinque di questi match sono scattati alle 20:30, e dopo i primi tempi i risultati parziali di tutte erano bloccati sullo 0-0, eccezion fatta per Atalanta U23-Legnago: anche in questo caso pareggio, ma con un gol a testa, realizzato da Cissé per i bergamaschi al 19′ e da Svidercoschi per gli ospiti al 38′.

Il copione si ripete nella ripresa per quasi tutte, ma tra i match che non si concludono a reti bianche si inscrive anche Triestina-Giana Erminio. Al Nereo Rocco i padroni di casa arrivavano con due risultati utili su tre per poter passare alla fase nazionale, mentre gli ospiti, dopo il netto 3-0 alla Pro Vercelli del primo turno, intendevano capitalizzare una stagione regolare sontuosa.

Le squadre padrone di casa passano alla fase successiva: Atalanta U23, Triestina, Taranto, Casertana e Perugia

Grazie alla rete di Malomo all’85’, in risposta al vantaggio parziale di Fall tre minuti prima, la squadra di Bordin ha conquistato l’accesso agli spareggi nazionali. Idem sentire per tutte le altre squadre di casa nei match iniziati alle 20:30: Taranto-Picerno, Casertana-Audace Cerignola (Girone C) e Perugia-Rimini (Girone B) si sono concluse con degli 0-0, e quindi le formazioni ospitanti hanno passato il turno in virtù della loro migliore posizione in classifica dopo la stagione regolare. Atalanta U23 e Legnago Salus confermano l’1-1 alla fine dei 90 minuti più recupero.

Il Giana accarezza l’impresa ma alla fine la spunta la Triestina

Tornando al match tra Triestina e Giana Erminio, come abbiamo potuto intuire dai risultati la sfida si è accesa sul finale, ma è dopo i 90′ regolamentari che si assiste ad una ulteriore fiammata a seguito di un’azione dal corner. Gli ospiti infatti hanno accarezzato il vantaggio, con un possibile gol frutto di una girata di Perna passato da un colpo al palo sottoposto però a revisione da parte del VAR: l’arbitro conferma quindi che la palla non è entrata, con sommo sconforto da parte della squadra allenata da Chiappella.

Il Perugia soffre ma ha la meglio contro il Rimini

Una spigolatura esecrabile per quanto riguarda invece Perugia-Rimini: a quanto pare si sono uditi dei fischi da parte di alcuni frangenti della tifoseria ospite durante il minuto di silenzio in memoria degli operai scomparsi recentemente in provincia di Palermo.

Parlando invece dell’aspetto sportivo, i padroni di casa soffrono contro un Rimini che in particolare nella ripresa mette davvero sotto pressione gli umbri, sino ad avvicinarsi all’occasione del vantaggio con Semeraro.

Domani mattina, dalle 09:30, è previsto il sorteggio che definirà gli accoppiamenti della fase successiva. Ricordiamo che le seconde classificate sono Padova, Torres ed Avellino, mentre le terze sono Vicenza, Carrarese e Benevento.

Serie C, playoff: risultati e marcatori

Girone A

Atalanta U23-Legnago Salus 1-1

Marcatori: 19′ Cissé (A), 38′ Svidercoschi (L)

Triestina-Giana Erminio 1-1

Marcatori: 82′ Maguette Fall (G), 85′ Malomo (T)

Girone B

Perugia-Rimini 0-0

Girone C

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0

Articolo in aggiornamento