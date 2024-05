Serie C, al via i play off: qualificate, tabellone e regolamento, si parte con Taranto-Latina e Juve-Arezzo

Si comincia domani con il I turno della fase a gironi: il programma completo degli spareggi promozione: spiccano anche Atalanta-Trento e Gubbio-Rimini

Ventotto squadre e un ultimo posto a disposizione per poter raggiungere Mantova, Cesena e Juve Stabia in Serie B. Scatta il conto alla rovescia per i Playoff di Serie C 2023/24, che avranno ufficialmente inizio domani, martedì 7 maggio con il primo turno della fase eliminatoria di girone. Di seguito, le squadre qualificate, il tabellone completo e il regolamento degli spareggi.

Playoff Serie C, le squadre qualificate

Ai Playoff di Serie C accedono le squadre che hanno concluso la regular season tra il secondo e il decimo posto della classifica di tutti e tre i gironi e la vincitrice della Coppa Italia. Di seguito, le squadre che si sono qualificate agli spareggi promozione.

GIRONE A

Padova

Vicenza

Triestina

Atalanta U23

Legnago

Giana

Pro Vercelli

Lumezzane

Trento

GIRONE B

Torres

Carrarese

Gubbio

Perugia

Pescara

Juventus Next Gen

Arezzo

Pontedera

Rimini

GIRONE C

Avellino

Benevento

Catania

Casertana

Taranto

Picerno

Cerignola

Giugliano

Crotone

Latina.

VINCITRICE COPPA ITALIA 2023/24

Catania

Il tabellone

È tutto pronto per dare il via ai Playoff di Serie C 2023/24. Dopo la decisione da parte del Collegio di Garanzia di respingere il ricorso da parte del Taranto per la penalizzazione dei quattro punti, è stato ufficializzato il programma definitivo degli spareggi promozione. Si inizia martedì 7 maggio e si chiuderà con la finale di ritorno il 9 giugno.

FASE ELIMINATORIE DI GIRONE

1° turno 7 maggio 2024 ore 20:30

GIRONE A

A1: Atalanta U23-Trento

A2: Legnago-Lumezzane

A3: Giana Erminio-Pro Vercelli

GIRONE B

B1: Gubbio-Rimini

B2: Pescara-Pontedera

B3: Juventus Next Gen-Arezzo

GIRONE C

C1: Taranto-Latina

C2: Picerno-Crotone

C3: Audace Cerignola-Giugliano

2° turno 11 maggio 2024

GIRONE A

Triestina -Vincente A3

-Vincente A3 Vincente A1-Vincente A2

GIRONE B

Perugia -Vincente B3

-Vincente B3 Vincente B1-Vincente B2

GIRONE C

Casertana -Vincente C3

-Vincente C3 Vincente C1-Vincente C2

PLAY OFF NAZIONALE

1° turno 14 e 18 maggio 2024

Vicenza -da definire

-da definire Carrarese -da definire

-da definire Benevento -da definire

-da definire Catania -da definire

-da definire Da definire-Da definire

2° turno 21 e 25 maggio

Padova -da definire

-da definire Torres -da definire

-da definire Avellino -da definire

-da definire Da definire-da definire

SEMIFINALE

Andata 28 maggio-ritorno 2 giugno

FINALE

Andata 5 giugno-ritorno 9 giugno

Il regolamento

Il percorso dei Playoff di Serie C 2023/24 si divide in tre fasi: quella dei gironi, la fase Nazionale e la Final Four. La fase a gironi prevede due turni, coinvolgendo le squadre dal 5° al 10° posto. Nel primo turno, si sfidano le squadre dal 5° al 10° posto, mentre nel secondo si aggiungono le squadre del 4° posto e le vincenti del primo turno.

La fase Nazionale è composta da due turni di partite di andata e ritorno. In caso di parità, accedono al turno successivo o alla Final Four le squadre con la migliore differenza reti. Nel primo turno, si uniscono le vincenti dei gironi, la terza della regular season e la vincitrice della Coppa Italia, in questo caso il Catania. Nel secondo turno, entrano in gioco le seconde della regular season, affrontando le vincenti del primo turno Nazionale.

Le quattro squadre vincenti del secondo turno Nazionale avanzano alla Final Four. Vengono sorteggiate per creare due livelli di qualificazione, con gare di andata e ritorno. In caso di parità, si considera la differenza reti. Se dovesse persistere la parità, si giocano tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

Le semifinali vedono le squadre vincenti del secondo turno Nazionale sfidarsi. Le due squadre vincitrici passano alla finale, determinando la promozione in Serie B.