James saluta l'Europa: giocherà in Qatar con l'Al-Rayyan

L’indiscrezione lanciata dalla ‘BBC’ pochi giorni fa sul viaggio di James Rodriguez in Medio Oriente per trattare con un nuovo club ha trovato subito conferme nel mondo calcistico, tanto da poter tranquillamente affermare che la carriera del colombiano non proseguirà in Europa, bensì in Qatar.

Manca soltanto l’annuncio ufficiale per il trasferimento all’Al-Rayyan, società che tra le sue fila annovera già l’ex Porto Yacine Brahimi: come riportato da ‘Sky Sport’, James Rodriguez ha completato l’iter delle visite mediche, indice di un’ufficialità imminente.

L’Al-Rayyan, peraltro, ha pubblicato sui suoi profili social un video teaser con la sagoma del prossimo nuovo acquisto, che sembra corrispondere a quella del classe 1991.

James Rodriguez si appresta così a salutare il calcio europeo e, nello specifico, la Premier League, dove ha militato per una sola stagione con la maglia dell’Everton: dopo l’addio del suo mentore Carlo Ancelotti, il colombiano ha iniziato a meditare un addio che sta per divenire realtà.

Nella fase conclusiva della sessione estiva del calciomercato è stato accostato anche al Milan, sebbene poi i rossoneri abbiano deciso di virare su Junior Messias per questioni di opportunità e costi in termini di ingaggio.

OMNISPORT | 22-09-2021 12:32