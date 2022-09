Jamie Chadwick: “Voglio arrivare in Formula 1 entro cinque stagioni”

27-09-2022 13:56

Jamie Laura Chadwick è una pilota automobilistica britannica, vincitrice della W Series sia nel 2019 che nel 2021.

In una recente intervista effettuata oltremanica, la Chadwick ha messo sul tavolo le proprie speranze e i propri obiettivi per i prossimi anni. Nonostante le difficoltà, l’attuale leader della W Series ritiene che ben presto una ragazza possa e debba avere l’opportunità di diventare un pilota ufficiale di una scuderia impegnata in Formula 1. Questo è il suo obiettivo da realizzare entro i prossimi cinque anni.

“Se guardo a mes tessa dico che il mio obiettivo è quello di guidare in F1 entro cinque anni. Mi piacerebbe, oltre al mio personale obiettivo, che questo sport possa diventare uno sport in cui tutti possano competere ad armi pari. Se non sarò io, sono sicura che un’altra giovane ragazza avrà l’opportunità di farlo“.