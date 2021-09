A pochi giorni dalla rescissione contrattuale con la Roma, Javier Pastore ha già trovato un’altra squadra. L’argentino va infatti in Spagna, dove ha firmato per un anno con l’Elche, club della Liga. Lo rende noto la società sul proprio account Twitter, in cui viene postato anche un video in cui si vede Pastore con la maglia biancoverde del suo nuovo club.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:28