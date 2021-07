Jessica Rossi: "Spero sia l'Olimpiade della ripartenza"

Jessica Rossi si appresta a vivere una avventura senza precedenti, non solo gareggerà a Tokyo 2020 ma sarà anche portabandiera insieme al ciclista Elia Viviani.

“Fin da bambina ho sognato, da subito, di andare alle Olimpiadi e magari di vincerle. Da quel lato posso dire di essermi tolta le mie soddisfazioni ma di fare la portabandiera nella cerimonia di apertura mai e poi mai ero arrivata a immaginarlo”.

A diro la tiratrice a volo, oro a Londra 2012 in un’intervista a Famiglia Cristiana: “E’ una gioia inarrivabile, penso che per un atleta non ci sia riconoscimento più importante.Dedico questo onore – dice ancora la Rossi – all’Italia per tutto ciò che ha passato, come paese, nell’ultimo anno e mezzo. Ora spero tanto che questa Olimpiade, pur senza pubblico, possa rappresentare l’inizio della ripartenza”.



OMNISPORT | 15-07-2021 16:28