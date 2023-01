Joao Felix al Chelsea: il prestito è ufficiale

11-01-2023 13:33

Il colpo del Chelsea adesso è ufficiale: arriva in prestito oneroso per 11 milioni di euro il portoghese Joao Felix, il cui cartellino rimane nelle mani dell’Atletico Madrid. L’annuncio è arrivato oggi da Londra. Ieri il giocatore si era sottoposto alle canoniche visite mediche. Il Chelsea ha dato la notizia utilizzando i propri canali di comunicazione. L’arrivo di Joao Felix esclude che i Blues possano affondare il colpo ora per Rafael Leao, altro portoghese in forza al Milan e che ancora non ha rinnovato il contratto con i rossoneri. Anche se in casa inglese paiono davvero non badare a spese da quando c’è il nuovo proprietario, un po’ come i primi tempi del magnate russo Abramovich.

