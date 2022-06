Joao Pedro: sirene spagnole per l'attaccante

16-06-2022 10:55

Il forte attaccante del Cagliari Joao Pedro è finito nel mirino di parecchi club, italiani e non. Del resto la retrocessione in serie cadetta dei sardi, non ha fatto altro che amplificare le richieste per il brasiliano che di certo non scenderà in B con i rossoblù.

Lui è l’uomo mercato del Cagliari. Il Torino e la Fiorentina in Italia sono i due club più attivi per cercare di accapparrarselo, ma nelle ultime ore attenzione anche ai movimenti provenienti dall’estero, specialmente da qualche squadra di Liga spagnola.

Il giocatore infatti, avrebbe richieste dalla Spagna, dove gli estimatori non mancherebbero, ma come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport lui preferirebbe rimanere nel nostro campionato con il Monza, nuova pretendende, in pressing.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE