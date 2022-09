John Obi Mikel si ritira dal calcio giocato

27-09-2022 21:50

John Obi Mikel ha deciso di dire basta. L’ex centrocampista del Chelsea ha annunciato con un post sui social la sua decisione di abbandonare il calcio giocato. “C’è un detto per cui ‘tutte le cose belle devono finire’, e per la mia carriera oggi è quel giorno – le parole di Obi Mikel -. Guardo indietro ai miei 20 anni di carriera e devo ammettere di essere molto soddisfatto di tutto ciò che sono stato in grado di raggiungere”.

“È l’inizio di un nuovo viaggio, di un altro capitolo della mia vita – ha aggiunto Obi Mikel -. Guardo avanti a ciò che il futuro nasconde per me e spero che sarete sempre al mio fianco”. Il nigeriano ha giocato per i Blues dal 2006 al 2017 vincendo due Premier e la Champions League 2012. Negli ultimi anni Obi Mikel ha indossato le maglie di Tianjin Teda, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City e Al-Kuwait.