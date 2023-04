Julia Ituma, parla coach Mencarelli: “Tutto così surreale”

Dopo la tragica notizia circolata nella mattinata di oggi in merito alla scomparsa della pallavolista in forza all’Igor Novara, tanti la ricordano con affetto, fra questi anche il suo ex tecnico del Club Italia.

13-04-2023 17:23

Se ne parlerà per tanto tempo e forse non si troveranno mai parole e spiegazioni opportune né per raccontare la vicenda, né per lenire un dolore troppo acuto, la verità è che Julia Ituma, una giovane e promettente pallavolista italiana, non c’è più.

Sgomento ed incredulità hanno colpito il mondo del volley ma non solo, lo sport e l’Italia intera si stanno unendo al dolore straziante della sua famiglia.

A dire la sua, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci ha pensato anche Marco Mencarelli, ex allenatore di Ituma ai tempi del Club Italia: “Siamo stati avvertiti nella prima mattinata dall’agenzia di procura che gestisce la ragazza, e da lì in poi abbiamo a nostra volta gestito il passaggio della notizia all’interno dei vari staff con cui Julia ha lavorato in questi anni”.

“Era una ragazza di grande prospettiva – prosegue Mencarelli – ma era ancora troppo giovane per proiettarla all’eccellenza assoluta o chissà a quale standard prestativo, di sicuro aveva davanti un futuro davvero importante, al Club Italia aveva trascorso tre anni, o meglio uno a tempo parziale, e gli altri tre a tempo “pieno”, e oggi è una giornata surreale, dominano le emozioni e il ricordo da ogni punto di vista, lo spirito con cui abbiamo condiviso la notizia anche all’interno di questo centro sportivo, con le persone che lavorano qui, è stato proprio una percezione di sgomento in un’aria surreale”.

Intanto i social si riempiono di immagini e di parole di cordoglio così come il club di Ituma, l’Igor Novara che ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda nel rispetto delle indagini che sta compiendo la polizia turca.