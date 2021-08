Juve, Demiral via: i tifosi hanno scelto come sostituirlo

Con la cessione di Cristian Romero al Tottenham, l’Atalanta pare decisa a buttarsi su Merih Demiral, difensore che la Juventus in questo momento ritiene un esubero: dalla cessione del turco arriverebbero le risorse necessarie per finanziare parte dell’operazione Locatelli, primo obiettivo di mercato dei bianconeri.

Milenkovic sogno degli juventini

La partenza di Demiral, però, non è ben vista dai tifosi juventini, pronti a rinunciare al difensore solo nel caso arrivi un altro centrale di pari o superiore valore. E il nome che circola tra i supporter bianconeri in questo momento è uno solo… “Demiral alla Juventus è stato un flop, così come Rugani. Se li rimpiazzano con Milenkovic si sboccia”, scrive Antidoto riferendosi al centrale della Fiorentina, sogno di diversi juventini.

“Milenkovic in, Rugani e Demiral out ed è pronta la statua per Cherubini”, aggiunge Chris. “Milenkovic vale Demiral, se mandiamo via il turco e prendiamo il serbo facendo plusvalenza l’operazione è ottima”, aggiunge Cenzo promuovendo l’eventuale cambio di difensori. Giuseppe, invece, va controcorrente: “Rugani il 4° centrale può farlo tranquillamente. Sugli stipendi è inutile tornarci tanto non riguarda solo lui. Demiral pretendeva un posto da titolare dopo un’annata tra infortuni e disastri. Teniamo in rosa pure Dragusin e lo lavoriamo per il futuro”.

La spaccatura sulla cessione di Demiral

Altri juventini, invece, si concentrano solo sulla cessione di Demiral. Critico Yukon: “Non mi sono mai strappato i capelli per Demiral post crociato, ma ora li sto perdendo vedendo Rugani come quarto difensore con Bonucci 34enne e Chiellini 37enne”.

TheCrow, invece, è ottimista: ”Senza Demiral abbiamo 5 centrali e Danilo che può farlo senza alcun problema (lo ha dimostrato pure bene scorso anno)… 4 milioni subito e 28 a riscatto non sono 4 soldi anche se i 28 arrivano il prossimo anno”.

