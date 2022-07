Juve, Lewandowski al Barcellona innesca l'effetto domino

17-07-2022 10:12

Finalmente si è risolto il problema Robert Lewandowski, col centravanti polacco che si è accasato ufficialmente al Barcellona dopo settimane di pressioni, dichiarazioni e litigi.

Questo trasferimento potrebbe interessare eccome la Juventus . I bavaresi infatti, riporta il Corriere dello Sport, ora avrebbero i soldi per aumentare la propria offerta per De Ligt, cercato con insistenza dai campioni di Bundesliga .

In caso di cessione di De Ligt, i bianconeri avrebbero poi la liquidità per tentare l’assalto a Bremer, che ha già l’accordo con l’Inter ma per il quale i nerazzurri non possono investire se non prima di aver venduto Skriniar al PSG, trattativa al momento in stallo.

