Juve, novità su Cristiano Ronaldo: la rivelazione di Georgina

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, in un'intervista a Women's Health ha fatto alcune rivelazioni sullo stile di vita dell'attaccante della Juventus, dedito all'esercizio e alla forma fisica dalla mattina alla sera: "Cristiano si allena la mattina e poi di nuovo il pomeriggio. È un atleta di élite, è incredibile come si concentri e sia totalmente devoto alla sua passione per il calcio. E non ci sono dubbi sul fatto che si alleni più e molto meglio di me, non ci sono paragoni".

"Lui è un atleta professionista, quando si parla di fitness mi batte… per tantissimi gol a zero. Ma ho in casa il miglior insegnante possibile e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie a lui".

"All’inizio mi vergognavo ad allenarmi insieme a lui – ha confessato la modella argentina -. Immaginate cosa significhi dover fare gli esercizi nello stesso spazio in cui li fa lui. Ma dopo un po’ quella sensazione è sparita e adesso adoro fare attività fisica con lui. È diventato la mia più grande motivazione e ispirazione".

Georgina è compagna di Ronaldo da quasi 4 anni, e nel 2017 ha dato alla luce la figlia Alana Martina, rendendolo padre per la quarta volta. Insieme al fuoriclasse della Juventus ha trascorso la quarantena sull'isola di Madeira, luogo natale del cinque volte Pallone d'Oro, insieme ai quattro figli.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 11:49