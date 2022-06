Juventus, Arnautovic si allontana: costo elevato

28-06-2022 11:27

La Juventus è alla ricerca del vice Vlahovic. Tanti nomi in gioco, anche quello di Arnautovic, reduce da una buonissima stagione con la casacca del Bologna. Tuttavia, la trattativa con il club felsineo non sarebbe semplice.

Per liberare l’attaccante austriaco classe 1989, il Bologna sembra abbia chiesto una cifra importante, pari a ben 20 milioni di euro. Troppi per la Vecchia Signora che sta cercando una soluzione low cost. Da non escludere che il club bianconero tenti d’inserire una contropartita tecnica per abbassare il valore del cartellino di Arnautovic.

