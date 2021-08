Juventus-Atalanta 3-1: vittoria bianconera, Allegri ritrova Dybala

Il campionato chiama, la Juventus risponde. Come? Superando l’Atalanta per 3-1 alla vigilia di Ferragosto. Dybala, Bernardeschi e Morata per i bianconeri, di Muriel – via penalty – per la truppa orobica. Prove di normalità. A partire dal numero di tifosi presenti sugli spalti dello Stadium: 11.167. Insomma, un ottimo -nuovo – inizio. E poi, si sa, Juventus-Atalanta non è mai un’amichevole.

Questione di tradizione, questione di prospettive stagionali. Tra i padroni di casa, nel 4-3-3 di serata, c’è spazio per Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Tra quantità e qualità. L’Atalanta, con il solito 3-4-2-1, fa registrare la presenza dell’ex Demiral – applaudito del suo vecchio popolo – con Pessina e Ilicic alle spalle di Muriel.

La gara, fin da subito, vive di folate. E non potrebbe essere altrimenti considerando la condizione – ovviamente – approssimativa delle due squadre. Con una ripartenza fulminea, ben gestita nel momento cruciale da Chiesa, la Juve sblocca le marcature: chirurgico Dybala in scivolata a baciare il palo.

Ma se Madama spinge, la Dea non resta a guardare. Fallo in area di Bonucci su Freuler, con Muriel bravo a spiazzare dagli undici metri Szczesny. Spinge Muriel, ma sono ancora i padroni di casa a mettere la testa su grazie a un mancino meraviglioso da fuori area targato Bernardeschi. E chissà che questo goal non rappresenti per il carrarino una chiave di svolta.

Nella ripresa, come da prassi nei test agostani, a catturare la scena sono i cambi. E, inevitabilmente, il match scende di tono. Qualche occasione qua e là, ma con davvero poco – per quanto concerne il lato B della partita – poco da segnalare, fino al tris di Morata nel finale. In parole buone, un allenamento piuttosto impegnati con vista campionato.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 3-1

Marcatori: 8′ Dybala (J), 18′ rig. Muriel (A), 39′ Bernardeschi (J), 93′ Morata (J)

JUVENTUS 4-3-3: Szczesny (82′ Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (70′ Rugani), Bonucci (71′ Chiellini), Alex Sandro (71′ Pellegrini); Bernardeschi (63′ McKennie), Ramsey (78′ Fagioli), Bentancur (82′ Ranocchia); Chiesa (54′ Kulusevski), Dybala, Ronaldo (63′ De Sciglio).

ATALANTA 3-4-2-1: Musso; Palomino, Djimsiti (59′ Toloi), Demiral; Maehle (71′ Sutalo), Freuler (59′ De Roon), Pasalic, Gosens (71′ Pezzella); Ilicic (71′ Piccoli), Pessina (83′ Da Riva); Muriel (59′ Malinovskyi).

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Djimsiti (A)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 14-08-2021 22:34