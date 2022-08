19-08-2022 18:57

Brutte notizie in casa Juventus: come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha riportato un affaticamento al flessore nella sfida contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per la trasferta di lunedì contro la Samp.

Allegri potrebbe preferire salvaguardare Bonucci per il match contro la Roma, per lunedì al suo posto Allegri è pronto a schierare uno tra Gatti e Rugani.