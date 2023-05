Juventus, Calvo: "Sentenza acqua passata, pensiamo al campo"

Il Cfo bianconero: "Giuntoli? Ho visto un totonomi importante. Abbiamo idee chiare, non è corretto commentare prima della fine della stagione"

28-05-2023 22:08

Il Cfo della Juventus Calvo a Sky ha parlato della situazione in casa Juve: “Fin dall’inizio ci siamo espressi in maniera molto chiara. Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente: riteniamo che non ci sia stata proporzione e sappiamo di aver iniziato accusati di violare un articolo e abbiamo concluso che ce n’è stato contestato un altro. Ma ormai è acqua passata, è definitiva e dobbiamo essere concentrati sul campo”.

Il possibile arrivo di Giuntoli: “Ho visto un totonomi importante. Abbiamo idee chiare, non è corretto commentare prima della fine della stagione. La Juve va oltre il singolo nome, la dirigenza lavorerà compatta sul futuro”.

“Abbiamo qualche contratto in scadenza, ma non si sa chi ci sarà l’anno prossimo o meno, le vie del mercato sono infinite. Quel che sappiamo è che i giocatori vogliono impegnarsi”, ha concluso Calvo.