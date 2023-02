Juventus, Chiellini: "Per me è doloroso ciò che sta accadendo"

L'ex capitano bianconero: "Speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi".

24-02-2023 21:25

Nonostante la distanza, l’ex capitano bianconero Chiellini è rattristato per quanto sta accadendo ai bianconeri: “In tribunale potrebbero essere buone o cattive notizie, non lo sappiamo – ha commentato l’ex capitano bianconero -. Per me è doloroso quello che sta succedendo alla Juventus, sono triste e ferito”.

“Per me è difficile stare lontano dalla squadra – ha commentato a ThChiellini e Athletic -, ma i tifosi devono avere pazienza. La società sta lottando per tutti e speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi”.