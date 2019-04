Juventus, il talento Fagioli si ferma per aritmia

Ancora un problema cardiaco nella rosa della Juventus. Questa volta, a differenza di quanto successo a febbraio per Khedira, non si tratta di un giocatore della prima squadra, bensì di una delle stelle della Primavera, il centrocampista offensivo Nicolò Fagioli.

Il classe 2001 si deve infatti fermare a causa di un'aritmia cardiaca. A darne notizia è la stessa società bianconera sul proprio sito ufficiale: "Fagioli che nei giorni scorsi è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna – si legge nel comunicato – dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell'attività sportiva agonistica".

In stagione Fagioli è anche andato in panchina in un’occasione con la prima squadra, il 27 gennaio in casa della Lazio, gara vinta 2-1 dai bianconeri.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 22:52