Juventus, lo sfogo di Cristiano Ronaldo e Dybala: il retroscena

"Il centrocampo non ci accompagna, siamo soli": lo sfogo di Cristiano Ronaldo nell'intervallo della partita di Champions League contro il Lione, rivelato dalla telecamere di Rmc Sport, ben testimonia il momento poco felice della Juventus di Maurizio Sarri.

Le immagini del colloquio con Paulo Dybala sono diventate virali negli ultimi giorni, scatenando il dibattito nel mondo bianconero. "Non la prende nessuno", è stata la risposta di Dybala. "Anche sulle seconde palle niente", ha continuato sconsolato CR7. Ronaldo ha poi provato a dare la scossa a Cuadrado ("Tu devi puntare di più verso la porta"), mentre ha spronato Pjanic, il più in difficoltà: "Devi essere più veloce".

Proprio il centrocampo bianconero sta attirando le critiche non solo di Ronaldo ma di buona parte dei tifosi della Vecchia Signora. Pjanic è in un momento di grande difficoltà dopo il buon inizio di stagione, mentre Adrien Rabiot non è ancora riuscito ad ambientarsi.

Si moltiplicano le voci di una svolta in estate: la Juventus vuole rivoluzionare il centrocampo (Pogba, Tonali sono tra i nomi più caldi in entrata) ed è pronta a cedere sia Pjanic e Rabiot se arrivassero le offerte giuste. L'obiettivo di Paratici è recuperare un tesoretto da almeno 120 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 08:44