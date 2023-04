Juventus, mercoledì giornata decisiva anche per la curva

Il 19 aprile è una data molto importante per il club bianconero su più fronti: oltre all’udienza presso il collegio di garanzia del Coni, si deciderà anche sulla questione curva sud.

18-04-2023 00:02

Meno due ad uno dei giorni cruciali nella storia della Juventus. Sì perché mercoledì 19 aprile verranno enunciate due sentenze che potrebbero cambiare le sorti del club quanto meno per questa annata.

La più importante, ovviamente, è quella che riguarda la penalizzazione di 15 punti, spetterà al collegio di garanzia del Coni dire la sua.

Ma un’altra questione spinosa, invece, è quella in merito alla chiusura della Curva Sud in occasione del match con il Napoli, decisione maturata in seguito agli episodi di razzismo tenutisi nel corso di Juventus – Inter. Anche in questo caso la decisione verrà presa nel corso del 19 aprile dove verrà definito se contro il Napoli i tifosi bianconeri potranno tifare anche dalla curva Sud (primo anello):