Juventus, molti calciatori con la valigia in mano

Da Kulusevski a Zakaria, passando per McKennie ed il non rinnovo di Di Maria

23-05-2023 16:01

La Juventus si troverà di fronte ad un lavoro extra per quanto riguarda le cessioni. Sono molti i giocatori che rientrereranno dai prestiti da Arthur a Kulusevski, passando per McKennie e Zakaria, da cui i bianconeri vorrebbero ricavare il massimo. Paredes non verrà riscattato, così come il rinnovo di Di Maria è sempre più lontano. Senza Champions la Juventus è meno propensa a tenerlo anche per lo stipendio alto che percepisce.