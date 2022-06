Juventus, per Di Maria non è finita: la trattativa riparte

09-06-2022 12:43

La trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria non si è ancora conclusa, nonostante il forte rallentamento dei giorni scorsi. Le problematiche derivavano dai tentennamenti del giocatore, e dalla reticenza bianconera nel fargli firmare solamente per un anno.

Tuttavia, l’interessamento del Barcellona che aveva fatto tentennare il giocatore ora si è dissipato, coi catalani che non sono convinti per ragioni anagrafiche. Dunque, al momento per Di Maria rimane solo l’ipotesi Benfica oltre alla Vecchia Signora, che dal canto suo non ha più tutta questa fretta di chiudere l’affare, e rimane ferma sulla sua offerta di un contratto di un anno da 5,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE