Juventus, per McKennie si fa avanti il Bournemouth

30-12-2022 12:05

Secondo il Corriere della Sera, il Bournemouth avrebbe bussato alla porta della Juventus per arrivare a Weston McKennie. Anche se non ha mai del tutto convinto Massimiliano Allegri e alla Vecchia Signora non dispiacerebbe venderlo, per il versatile centrocampista statunitense, la richiesta è alta, ovvero 40 milioni di euro.

Nonostante le ampie disponibilità dei club di Premier League, per le Cherries del manager Gary O’Neil, il prezzo fissato dalla compagine bianconera appare eccessivo. E’ molto probabile, ad ogni buon conto, che i “sondaggi” per McKennie proseguiranno per tutto il mese di gennaio.