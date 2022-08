Juventus: per Rugani in vantaggio la Sampdoria

06-08-2022 11:43

Dopo Hellas Verona ed Empoli, la Sampdoria chiede informazioni alla Juventus su Daniele Rugani. La società torinese vorrebbe cedere il giocatore per abbassare il monte degli ingaggi, ma secondo Tuttosport è questo il punto chiave dove emergono le maggiori criticità. Se i club interessati all’ex Empoli fossero disposti a pagare la metà del 3,5 milioni percepiti dal difensore, la Juventus sarebbe pronta immediatamente ad accettare. I blucerchiati stanno lavorando per superare questa situazione di impasse: la squadra di GIampaolo si aggiudicherebbe così l’arretrato. Il giocatore sta seguendola situazione: pur stando bene alla Juventus ed avendo avuto sempre il suo spazio, è consapevole che non sarebbe protagonista e per queste ragioni è pronto ad accettare il prestito.