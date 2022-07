Juventus: Pjaca verso la Dinamo Zagabria

22-07-2022 15:48

Marko Pjaca, considerato in passato una giovane promessa del calcio croato, non è mai riuscito a mostrare le sue potenzialità a causa dei diversi infortuni subiti in carriera.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il balcanico avrebbe rifiutato anche la Sampdoria dopo un contatto telefonico con l’allenatore blucerchiato Marco Giampaolo.

La proposta del club genovese era chiara: triennale da 1,1 milioni annui e buonuscita da 400mila euro garantita dalla Juventus. Pjaca aspetterebbe una offerta dalla Dinamo Zagabria che tuttavia non ha fatto pervenire alcuna proposta. Tuttavia non sarebbe in vista alcuna risoluzione del contratto tra il croato e la Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE