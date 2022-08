Juventus: Rovella va in prestito al Monza

16-08-2022 10:05

Ieri sera, nell’esordio di campionato ha giocato soltanto una quindicina di minuti contro il Sassuolo. Nicolò Rovella è infatti entrato sul terreno di gioco al minuto 75 con il punteggio già in ghiaccio, ovvero sul 3-0 per i bianconeri.

Oggi il classe 2001, dopo la brevissima apparizione allo Stadium, farà le valigie e partirà in direzione Monza.

Come infatti riporta ‘Tuttojuve.com’, è atteso per oggi il suo trasferimento in prestito secco nel club brianzolo che ha perso all’esordio in Serie A per 2-1 contro il Torino.

