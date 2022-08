Juventus: se salta Depay in arrivo Milik

23-08-2022 17:16

Tra Juventus ed Olympique Marsiglia ci sarebbe un accordo quasi totale per Arkadiusz Milik, sulla base di 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto del centravanti polacco. I francesi avrebbero già dato il loro benestare al trasferimento del giocatore. Ora resta da trovare l’intesa ai dettagli con l’entourage del polacco sulla base di un accordo di 3,5 milioni di euro annui. Prima di chiudere per Milik, la Juventus vorrebbe fare un ultimo tentativo per Memphis Depay, con l’olandese che continua a chiedere 7 milioni di euro per due stagioni, mentre la squadra della Continassa si ferma a 5.

