Juventus, Szczesny: "Non ho sentito nè il mio club nè altri"

Ormai da settimane intorno a Wojciech Szczesny impazzano le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla Juventus per lasciare posto a Gianluigi Donnarumma.

Voci che adesso però il portiere bianconero, intervenuto in conferenza dal ritiro della Polonia, smentisce seccamente.

“Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. L’argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c’è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus”.

Szczesny poi torna a parlare di calcio giocato e sottolinea le differenze tra Juventus e Polonia.

“Alla Juventus ho più margini di rischio. In nazionale abbiamo giocatori offensivi che giocano benissimo di testa, possono giocare sulle seconde palle, quindi in situazioni rischiose non faremo cose che non possiamo fare. Non siamo il Barcellona di Pep Guardiola e non lo saremo per molto tempo, quindi sotto pressione sono libero di cercare Lewandowski. Questo rischio nel club a volte ha pagato, a volte no perché abbiamo subito goal dopo alcuni errori. Agli Europei non c’è spazio per questo. Con la mia esperienza, così come con quella dei miei compagni in difesa, cercheremo di attuare al meglio i piani dell’allenatore”.