Juventus Women, Montemurro: “Vogliamo risollevare in alto la Coppa Italia”

05-01-2023 12:03

Torna in campo la Juventus Women e lo fa con l’impegno di Coppa Italia. In questo giovedì sarà impegnata a partire dalle ore 14.30 nel match esterno con il Cittadella, obiettivo ripartire con il piede giusto.

Sereno come sempre Joe Montemurro che sottolinea l’entusiasmo ritrovato: “Ho visto tanti sorrisi e voglia di rientrare, vogliamo fare la seconda parte dell’anno come noi sappiamo, la Juve vuole vincere tutte le competizioni a cui prende parte e vale lo stesso per la Coppa Italia, vinta lo scorso anno e che quest’anno vogliamo rivincere”.

“Il nostro percorso in Champions League è sotto gli occhi di tutti, la squadra è cresciuta tanto e ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, è andata così, non abbiamo fatto abbastanza punti per passare il turno, ripeto, è un anno di crescita e vogliamo sfruttarlo al massimo”.