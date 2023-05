Il tedesco senza freni a Kicker “Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato senza motivo, sono arrivati molti nuovi giocatori durante il mercato invernale”

02-05-2023 15:41

Il giocatore del Chelsea Kai Havertz è un fiume in piena. Intervistato dai microfoni di Kicker il tedesco non si è risparmiato e ha accusato il Chelsea di non aver saputo gestire nei migliore dei modi diverse situazioni, non ultima l’esonero di Thomas Tuchel. Le dichiarazioni susciteranno diverse discussioni.

Ecco un estratto delle parole di Kai Havertz: “Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare: c’è stato un passaggio di proprietà, che è stato un grande cambiamento per l’intero club. Poi Thomas Tuchel è stato esonerato e questo ovviamente fa la differenza in una squadra come questa. Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato senza motivo”.

Prosegue poi il tedesco: “Dopo la Coppa del Mondo non abbiamo giocato molto bene e abbiamo perso molti punti. Inoltre sono arrivati molti nuovi giocatori durante il mercato invernale e avevano bisogno di sentirsi a proprio agio per poter mostrare la loro qualità”.