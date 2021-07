Kerr, il vice Popovich a Tokyo: "Lavorare con Gregg è incredibile"

Gli Usa del basket puntano ovviamente l’oro alle Olimpiadi, guidati da coach Popovich e dal vice Steve Kerr. Un secondo di lusso, che adora il suo superiore: “Lavorare con lui è un’esperienza incredibile. Ho giocato per lui per 4 anni, quindi lo avevo provato da giocatore, ma è completamente diverso quando ci lavori insieme – spiega Kerr -. Mi è piaciuto vedere come prepara la partita, come pianifica gli allenamenti. Credo sia un eccellente comunicatore con i giocatori. È fantastico vedere come passa dagli incontri tra noi coach, in cui vivisezioniamo una partita per capire come vincerla, agli incontri con i giocatori, il modo in cui poi comunica le cose a loro. Per me professionalmente è un’esperienza incredibile, sto continuamente imparando da lui. Ed è anche un’esperienza divertente a livello personale, perché Pop è divertente come persona”.

La missione oro parte con la Francia, la squadra che ha eliminato gli Usa 2 anni fa ai mondiali: “La conosciamo, hanno gli stessi giocatori di allora. Ed è una delle cose interessanti del basket Fiba: noi cambiamo squadra ogni anno, quelle che affrontiamo invece rimangono le stesse. E per noi è una sfida enorme, perché giochiamo contro squadre che hanno quella continuità che noi non abbiamo”.

Kevin Durant sarà la stella del team: “Sono felice di ritrovarlo, ci stiamo divertendo. È un giocatore di qualità enorme, di successo sia in Nba che nel basket internazionale. Allenarlo è un’esperienza incredibile perché è uno dei giocatori più incredibili della storia – dice Kerr -. L’Nba è questa: se stai in giro abbastanza a lungo, prima o poi ritroverai qualcuno con cui hai condiviso qualcosa”.

22-07-2021