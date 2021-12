Kilde implacabile: suo anche il SuperG di Bormio

29-12-2021 16:40

Aleksander Aamodt Kilde si conferma assoluto dominatore del SuperG in Coppa del Mondo. Dopo Beaver Creek e Val Gardena, il norvegese infatti ha fatto sua anche la gara di Bormio andata in scena sulla rinomata Stelvio.

Lasciandosi alle spalle gli austriaci Raphael Haaser e Vincent Kriechmayr, con il tempo di 1.27.95 Kilde (sempre più leader della classifica di specialità) ha ottenuto il decimo successo in carriera in gare valevoli per la sfera di cristallo, un bottino che lo scandinavo proverà a migliorare ulteriormente domani nel secondo SuperG in programma in Valtellina (recupero di quello non disputato a Lake Louise).

Per gli italiani l’obiettivo sarà provare a far meglio del decimo posto conseguito oggi da Mattia Casse, primo azzurro al traguardo visto che sia Innerhofer (13°) che Dominik Paris (24°) hanno concluso con un ritardo ben superiore al piemontese.

Di seguito la top ten della gara.

1 Aleksander Aamodt Kilde NOR 1:27.95

2 Raphael Haaser AUT 1:28.67 +0.72

3 Vincent Kriechmayr AUT 1:28.80 +0.85

4 Ryan Cochran-Siegle USA 1:28.85 +0.90

5 Beat Feuz SUI 1:29.08 +1.13

6 Matthieu Bailet FRA 1:29.15 +1.20

7 Stefan Rogentin SUI 1:29.30 +1.35

8 Marco Odermatt SUI 1:29.38 +1.43

9 Blaise Giezendanner FRA 1:29.41 +1.46

10 Mattia Casse ITA 1:29.43 +1.48

