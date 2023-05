Il difensore del Napoli è il big più a rischio cessione in estate

17-05-2023 20:58

Kim Min-jae potrebbe lasciare il Napoli in estate: la clausola da 50 milioni valida per le prime due settimane di luglio è alla portata del Manchester United, che è in contatto con gli agenti del giocatore sudcoreano per chiudere l’affare.

A frenare però le voci sulla trattativa in corso è lo stesso entourage del giocatore, che ha parlato a Star News Korea: “Non è ancora chiusa col Manchester United, Kim è concentrato sul finale di stagione e poi non si conoscono ancora le squadre inglesi che andranno in Champions. Per il futuro non c’è fretta”.

“Lo United è interessato a lui da quando era in Cina, ma abbiamo sempre e solo chiacchierato. Ripetiamo: non ci sono contatti e poi a giugno Kim si deve arruolare (periodo di leva ndr)”.