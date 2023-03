Kimi Raikkonen torna a correre in Nascar

L'ultimo campione del mondo F1 con la Ferrari scenderà in pista ad Austin con una Chevrolet Camaro.

08-03-2023 22:09

Kimi Raikkonen non ha intenzione di restare fermo. Il pilota finlandese è infatti pronto a tornare a correre nella Nascar Cup Series. L’ultimo campione del mondo F1 con la Ferrari sarà di scena ad Austin il prossimo 26 marzo con la Chevrolet Camaro numero 91 del team Trackhouse Racing. Lo scorso anno aveva già corso in Nascar a Watkins Glen, dove finì ottavo.

“Ho trascorso un periodo fantastico nella Nascar – così Raikkonen -. Questa volta correrò su una pista che conosco bene, quindi la curva di apprendimento non sarà così ripida. Voglio divertirmi, ma anche fare il meglio possibile”. Un circuito particolare per Kimi quello di Austin, perché proprio lì ottenne la sua ultima vittoria in F1 con la Ferrari nel 2018.