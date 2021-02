Ronald Koeman contro tutti in conferenza stampa prima della semifinale di andata di Coppa Del Re. Sulle voci che accostano Messi al Psg: “Non so perche ne parlano. Se vogliono parlare di Leo e del suo futuro, lasciateli parlare”.

Su Rudi Garcia che lo ha accusato di mancanza di rispetto nel parlare di Memphis Depay: “Vuole solo essere protagonista. Rudi García non è un uomo importante per me. Devo preparare le prossime partite e vedremo”.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:16