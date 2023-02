Kostic, arriva l’Europa League il palcoscenico che lo ha già visto Re

Dopo la bella prova con gol contro la Salernitana, la Juventus di Max Allegri si aggrappa all’esterno serbo per risalire in campionato e per allungare il più possibile il percorso europeo.

09-02-2023 10:10

Fonte: Getty images