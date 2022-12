Kramaric: "Voglio il terzo posto come nel 1998"

15-12-2022 22:28

Dopo l’amara sconfitta in semifinale contro l’Argentina, la Croazia punta a vincere la finale terzo/quarto posto contro il Marocco: “Quando ricordo come nel 1998 saltavo per strada con i miei amici e i miei genitori da bambino, era una felicità indescrivibile. Sicuramente stiamo aspettando una delle partite più importanti della nazionale croata”.

“Non sono sorpreso che il Marocco sia arrivato così lontano. Dopo la prima partita ai Mondiali, abbiamo visto che tipo di squadra fosse. Sono una squadra tosta, organizzata in difesa, hanno bravi giocatori che si trovano nella stessa situazione in cui eravamo noi nel 1998 e darebbero la vita per quella medaglia. Ne siamo consapevoli e li rispettiamo al massimo”.