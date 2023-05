Kubo e Barrnetxea in gol, Real Sociedad-Real Madrid 2-0

Risultato, quello dell'Anoeta, che avvicina ulteriormente il Barcellona al titolo nella Liga spagnola

02-05-2023 23:58

Quattordici punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine. Il titolo del Barcellona, in Spagna, è davvero a un passo. Questo, non solo grazie al successo del blaugrana per 1-0 sull’Osasuna, ma anche attraverso la contemporanea sconfitta del diretto inseguitore Real Madrid, sconfitto 2-0 a San Sebastian contro la Real Sociedad.

Apre le marcature il giapponese Takefusa Kubo, portato in Spagna proprio del Real Madrid, che a inizio ripresa approfitta di un’incomprensione tra Eder Militao e Courtois. Chiude i conti, al minuto 84′ con un destro ben assestato del giovane talento casalingo Ander Barrenetxea Muguruza. Tutto questo dopo l’espulsione di Dani Carvajal al 61′. Barcellona punti 82, Real Madrid 68. Baschi txuri-urdin quarti a quota 61.