Kulusevski: Tottenham verso il riscatto del prestito

Nonostante la mancata qualificazione in Champions faccia saltare qualunque l'obbligo, gli inglesi sono pronti a pagare i 35 milioni richiesti

30-05-2023 15:12

Una buona notizia per la Juventus arriva dall’Inghilterra. Il Tottenham sarebbe infatti intenzionato a riscattare Dejan Kulusevski dai bianconeri, pagando i 35 milioni di richiesti. Questo nonostante la mancata qualificazione in Champions degli Spurs abbia fatto decadere ogni obbligo. Lo scrive football london. Il Tottenham ha in mano un diritto di acquisto dell’esterno svedese. La cifra di 35 milioni di euro è pagabile in cinque esercizi. A conferma dell’intenzione degli inglesi, il fatto che il volto di Kulusevski sia stato utilizzato per promuovere la tourneé in Thailandia della prossima estate.