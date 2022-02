Kyrgios confessa il suo dramma: "Pensieri oscuri"

15-02-2022 17:26

Nick Kyrgios in un’intervista a Sportskeeda ha confessato di aver passato momenti difficili in passato: “Nessuno sa cosa ho passato, tutte le lotte che ho superato. Mi sono fatto del male, ho avuto pensieri oscuri sulla vita. Ma ho sempre le spalle coperte e ho tutta la fiducia nel mondo. Mi appoggio alle persone a me care”.

Il rapporto con la famiglia è migliorato rispetto ad alcuni anni fa: “In passato non era eccezionale perché ero sempre via e non avevo la mia famiglia intorno a me. Stavo vincendo, perdendo, affrontando problemi di relazione, affrontando altri problemi. Li stavo allontanando perché ti senti come se il mondo fosse contro di te. Ho spinto via tutti quelli che mi erano vicini e ho litigato con le persone ed è qualcosa che non vorrei mai più”.

Il circuito Atp è impegnativo: “Vado sette mesi all’anno all’estero in un posto nuovo ogni settimana. Ecco perché il tennis è così difficile secondo me. Il gioco mentale è ridicolo. Fisicamente, devi essere un animale assoluto. Quale altro sport devi praticare per più di tre ore, forse sette volte in due settimane? Non succede”.

