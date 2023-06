L'agent di Baldanzi: “L'Inter non è una soluzione”

Pastorello: “Credo sarà un protagonista del mercato, mi aspetto che arrivino presto delle offerte e poi ne parleremo con l'Empoli”

16-06-2023 10:43

Non sarà l‘Inter la prossima destinazione di Tommaso Baldanzi, talento dell’Empoli che ben si è disimpegnato ai recenti Mondiali Under 20. A dirlo è Federico Pastorello, il suo agente, dopo l’incontro con la società nerazzurra: “Non ne ho parlato qui. Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l’Empoli con cui il dialogo è cordiale”.