L'Al Ittihad non si ferma: assalto a Gundogan del City

Dopo Benzema e Kanté, il club arabo sulle tracce del centrocampista tedesco.

20-06-2023 09:09

L’Al Ittihad non sembra avere limiti. Dopo aver messo sotto contratto Benzema e Kanté, il club della Saudi Pro League vuole continuare a rinforzare la sua rosa già stellare (e costosa) e mettere a disposizione del tecnico Nuno Espirito Santo altri campioni di prima fascia.

Il prossimo obiettivo sarebbe quello di convincere Gundogan a vestire la maglia del noto club arabo a suon di milioni. Il centrocampista tedesco, 32 anni, è in scadenza di contratto con il Manchester City. Guardiola, tecnico dei Citizens, vorrebbe trattenerlo ma ci sarebbe, sullo sfondo, la tentazione Barcellona. Ora anche l’offerta faraonica dall’Arabia Saudita. Non sarà semplice per Gundogan prendere una decisione.