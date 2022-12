L'Inter ci ha provato per Ounahi: è andata male

16-12-2022 14:22

L’Inter ha cercato di anticipare tutte le rivali per Azzedine Ounahi, centrocampista rivelazione del sorprendente Marocco, che si è messo in luce ai Mondiali di Qatar 2022.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno chiesto informazioni all’Angers per intavolare una possibile trattativa, ma le richieste del club francese sono molto alte, troppo per le casse del club meneghino. Ora davanti a tutti c’è il Leicester, pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro, che potrebbero non bastare.