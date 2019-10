L’ironia del web su Dybala: “Che volo, sta bene?” 

I due rigori concessi durante Lecce-Juventus hanno fatto discutere opinionisti e tifosi, ma sul web uno degli episodi più commentati, soprattutto da parte dei supporter anti-juventini, non riguarda una delle reti segnate al Via del Mare. È, invece, un fallo subito da Paulo Dybala, mentre tenta di dribblare la coppia formata da Tachtsidis e Rossettini.

IL VIDEO. In un video divenuto virale sul web si vede l’argentino stramazzare al suolo dopo un contatto con gli avversari: la prospettiva non aiuta a capire se Dybala sia stato veramente toccato e quanto duro, il giocatore finisce a terra urlando e questo basta ai tifosi avversi alla Juventus per rispolverare l’accusa di simulatore nei confronti della Joya.

“Sono preoccupato. Qualcuno ha notizie di Dybala? È ancora ricoverato in terapia intensiva dopo questo malore?”, scrive su Twitter Ciro prendendo in giro l’attaccante e accusandolo di simulazione. “Rotoloni Dybala è tornato a tutti gli effetti”, aggiunge Andrea, collegandosi agli elogi verso lo juventino dopo la doppietta alla Lokomotiv Mosca.

“Alla Jubentus prima di acquistare un giocatore, gli fanno fare la prova simulazione… se la supera lo comprano”, il commento di Tonino, mentre Stefanenko suggerisce un’altra ipotesi, sempre sarcastica: “se l’avessero sparato??? Eh????”.

LA DIFESA. Naturalmente gli juventini rispondono alle accuse. “Anche io juventino non ho capito la sceneggiata – commenta Franco -. Ma se guardi bene il contatto non è con le gambe di Rossettini, bensì col piede di Tachtsidis (il 77) che pesta quello di Dybala…”. “Sembra Mertens” dice Duca, richiamando l’episodio della prima giornata tra Fiorentina e Napoli.

Anche un milanista come DoppiaEffe assolve però Dybala, ma non la Juve: “Subisce un pestone da dietro in un punto che fa davvero male. La polemica qui non esiste, piuttosto chiediamoci come sia possibile assegnare un rigore come quello su Pjanic…”.

SPORTEVAI | 27-10-2019 09:18