L’Italia di Bertolini lavora per l’Arnold Clark Cup

Arriva un torneo di spessore per le azzurre che inizierà giovedì con la sfida con il Belgio in quel di Londra. Domenica e martedì spazio alle gare con Inghilterra e Corea del Sud.

14-02-2023 11:03

L’Italia femminile torna protagonista e lo fa con un torneo di assoluto livello dove incontrerà ben tre formazioni di blasone, iniziando così il rodaggio verso il Mondiale della prossima estate.

Il programma di allenamento è serrato visto che questa mattina è in programma la prima sessione salvo poi fare le valigie e partire alla volta di Londra. Qui, giovedì, sarà la volta della prima sfida, quella con il Belgio, la formazione che poco più di sei mesi fa pose fine al cammino europeo dell’Italia.

Da Londra è poi previsto il trasferimento a Coventry dove domenica avrà luogo la sfida con l’Inghilterra. Il cerchio si chiuderà martedì quando Girelli & co affronteranno a Bristol la Corea del Sud.

Tre squadre di blasone, dunque, per capire a che punto è la preparazione in virtù di appuntamenti più importanti, tre opportunità, anche, per testare nuove giocatrici e nuove soluzioni.