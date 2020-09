La 100 Km dei Forti dà appuntamento al 2021

Gli organizzatori della 100 Km dei Forti, in programma a Lavarone sull’Alpe Cimbra in Trentino sabato 3 e domenica 4 ottobre, dopo aver posticipato da giugno l’evento a causa della pandemia, hanno messo in campo tutte le forze possibili per proporre la venticinquesima edizione.

Purtroppo però, per problemi tecnici inerenti il rispetto delle norme per il contenimento del virus e il distanziamento sociale, gli organizzatori devono arrendersi ed annullare definitivamente la manifestazione di mountain bike.

Le iscrizioni saranno quindi ‘congelate’ per l’edizione 2021, la cui data sarà comunicata a breve.

OMNISPORT | 23-09-2020 16:37